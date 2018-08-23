В Перми шестиполосный выезд по улице Героев Хасана откроют 1 ноября

На улице Героев Хасана движение транспорта по шести полосам будет открыто на месяц раньше срока — 1 ноября.

На данный момент по правой стороне улицы уже выполнены работы по устройству нижнего слоя дороги. На левой стороне ведутся работы по укладке асфальта, оборудованию освещения, светофоров и установке бортового камня.

Как пояснили в мэрии города, реконструкция улицы Героев Хасана предполагает расширение дороги до шести полос движения по три в каждую сторону с разделительной полосой между ними. Ширина каждой проезжей части составит 12 метров.

Напомним, ранее стало известно, что Пермскому краю выделят 528 млн рублей из федерального бюджета на ремонт дорог.