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В Перми шестиполосный выезд по улице Героев Хасана откроют 1 ноября

12:11, 23.08.2018 1
В Перми шестиполосный выезд по улице Героев Хасана откроют 1 ноября
Фото: gorodperm.ru

На улице Героев Хасана движение транспорта по шести полосам будет открыто на месяц раньше срока — 1 ноября.

На данный момент по правой стороне улицы уже выполнены работы по устройству нижнего слоя дороги. На левой стороне ведутся работы по укладке асфальта, оборудованию освещения, светофоров и установке бортового камня.

Как пояснили в мэрии города, реконструкция улицы Героев Хасана предполагает расширение дороги до шести полос движения по три в каждую сторону с разделительной полосой между ними. Ширина каждой проезжей части составит 12 метров.

Напомним, ранее стало известно, что Пермскому краю выделят 528 млн рублей из федерального бюджета на ремонт дорог.

ОбществоИнфраструктура
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:39
    Ага, там в одном месте правая часть дороги на полметра выше чем левая
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