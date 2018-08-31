Оливье Тилль — официально игрок ФК «Уфа»

ФК «Уфа» и «Прогрес Нидеркорн» договорились о трансфере люксембургского полузащитника Оливье Тилля. Контракт с 21-летним игроком национальной сборной Люксембурга заключен на 4 года, сообщает пресс-служба уфимской команды.



Оливье Тилль сыграл за «Прогрес» 82 матча в официальных турнирах, где забил 18 голов и отдал 17 голевых передач. В этом сезоне он дважды поражал ворота соперников, один из его мячей был забит в ворота «Уфы» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«Уфа» закончила выступление в Лиге Европы, проиграв шотландскому «Рейнджерс» по сумме двух встреч 1:2 (0:1 и 1:1). В воскресенье, 2 сентября, «горожане» сыграют в 6-м туре чемпионата РПЛ против «Ахмата» в Грозном.

