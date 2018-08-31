Бизнес может потратить на «Цифровую экономику» 1,5 трлн рублей за 5 лет

Внебюджетное финансирование госпрограммы «Цифровая экономика» в 2019—2024 годы может составить 1,5 трлн руб. Об этом говорится в в актуальной версии готовящегося паспорта этой нацпрограммы.

По словам одного из собеседников «Ведомостей», деньги пойдут на шесть направлений программы. При этом заинтересованные министерства обсуждают возможность льготного кредитования для IT-компаний–исполнителей проектов цифровой экономики.



Источники газеты утверждают, что почти все внебюджетные средства пойдут на проекты по направлению «Информационная инфраструктура». Кроме того, могут увеличиться расходы бизнеса на остальные пять направлений.



Ранее сообщалось, что бюджет национальной программы «Цифровая экономика РФ» может превысить 3,5 трлн рублей.