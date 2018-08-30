Госдеп призвал РФ прекратить «преследование» международного судоходства в Азовском море
Госдепартамент США призвал Россию прекратить «преследование» международного судоходства в Азовском море и Керченском проливе.
«Мы призываем Россию прекратить преследование международного судоходства в Азовском море и Керченском проливе», — говорится в заявлении официального представителя ведомства Хезер Науэрт.
По ее словам, с апреля РФ задержала сотни коммерческих судов и остановила не менее 16 судов, пытающихся добраться до украинских портов.
Ранее МИД Украины сообщило, что Россия имеет право осматривать украинские суда в Азовском море.ОбществоВласть
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