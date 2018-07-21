МИД Украины: Россия имеет право осматривать украинские суда в Азовском море

Российские военные корабли имеют право осматривать украинские суда в Азовском море без наличия какого-либо особого мандата. Об этом заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в эфире «5 канала».

«Военное присутствие россиян в Азове больше нашего, это понятно. Но по всем канонам международного морского права военные корабли имеют право останавливать гражданские суда для осмотра, для этого не нужны никакие мандаты», — приводит ее слова RT.

Она отметила, что судовладельцы или капитаны судов не жаловались после досмотра.

По утверждению Министерства инфраструктуры Украины, Россия с 29 апреля по 9 июля задержала для досмотра 93 судна, следующих в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда простаивают, а их владельцы несут потери.