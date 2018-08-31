Lego представила построенный из конструктора Bugatti Chiron, который может ездить

Компания Lego представила полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron, сделанную из конструктора.

Как отмечается производитель игрушек, автомобиль может передвигаться — он оборудован 5-сильным мотором и способен разгоняться до 20 км/ч.

Машина сделана из 1 млн элементов. На нее потребовалось 339 разных деталей Lego Technic и более 13,4 тыс. часов на разработку и сборку проекта.

Публичный дебют игрушечного гиперкара состоится в Италии во время Гран-при «Формулы-1».

Ранее китайцы выпустили копию Bugatti Chiron стоимостью 300 тыс. рублей.

