Lego представила построенный из конструктора Bugatti Chiron, который может ездить
Компания Lego представила полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron, сделанную из конструктора.
Как отмечается производитель игрушек, автомобиль может передвигаться — он оборудован 5-сильным мотором и способен разгоняться до 20 км/ч.
We've built the impossible: a full-sized LEGO Technic @Bugatti Chiron …and it drives! #BuildforReal pic.twitter.com/8YPxk7miGZ
— LEGO (@LEGO_Group) 30 августа 2018 г.
Машина сделана из 1 млн элементов. На нее потребовалось 339 разных деталей Lego Technic и более 13,4 тыс. часов на разработку и сборку проекта.
Публичный дебют игрушечного гиперкара состоится в Италии во время Гран-при «Формулы-1».
Ранее китайцы выпустили копию Bugatti Chiron стоимостью 300 тыс. рублей.
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