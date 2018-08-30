ФАС выступила против двухэтапной индексации тарифов ЖКХ в 2019 году

Федеральная антимонопольная служба выступила против индексации тарифов ЖКХ в два этапа в 2019 году. Об этом заявил глава ведомства Игорь Артемьев.

«Раз у них тариф выше, есть два варианта: либо снизить тариф, либо, как мы предлагаем, перевести это в обязательные инвестиции, то есть направить эти деньги на, прежде всего, ремонты, чтобы уменьшить потери воды в трубах, улучшить очистные сооружения, то есть экологическое состояние территории. Заставить эти деньги вложить в дело», — сказал он.

Он отметил, что у трети российских регионов тарифы занижены относительно эталонного уровня.

«Вот им действительно, для них повышение НДС — это еще одна травма: они не смогут закупить реагенты, не смогут нормально эксплуатировать, из-за этого может качество воды тоже ухудшаться, люди болеть могут начать. Вот им можно поднять два раза», — приводит слова Артемьева.

Ранее Минэкономразвития из-за повышения НДС с 1 января 2019 года с 18% до 20% предложило вместо традиционной индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля повысить их два раза в 2019 году. Минэнерго позднее посчитало необходимым поднять тарифы ЖКХ также дважды, но на 1,7% и 4%.