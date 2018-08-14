Тарифы ЖКХ могут проиндексировать дважды в 2019 году

Минэкономразвития предложило проиндексировать тарифы ЖКХ в 2019 году в два этапа — с 1 января тарифы могут вырасти на 1,7%, а с 1 июля — еще на 2,4%.



«Минэкономразвития России направило письмо, предусматривающее предложение по росту тарифов на ЖКХ в два этапа: на первом этапе — в связи с предполагаемым ростом НДС (с 1 января — на 1,7%), на втором — за счет ежегодной индексации (с 1 июля — на 2,4%)», — передает ТАСС со ссылкой на министерство.

Ранее Минэкономразвития предложило индексировать тарифы ЖКХ с 1 января 2019 года, а не с 1 июля, чтобы синхронизировать корректировку тарифов с повышением НДС до 20%. Насколько больше придется платить жителям крупнейших городов Татарстана после изменения тарифов ЖКХ — в материале «Реального времени».