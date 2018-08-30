Защитника «Рубина» Егора Сорокина вызвали в сборную России

Тренерский штаб сборной России по футболу вызвал в команду защитника казанского «Рубина» Егора Сорокина. Он заменит травмированного игрока московского «Спартака» Илью Кутепова.

Сорокин вместе со сборной будет готовиться к матчу Лиги наций УЕФА с Турцией (7 сентября) и контрольной игре с Чехией (10 сентября).

Отметим, что защитник «Рубина» вызывается в команду впервые.

В сборную России на игры с турками и чехами вызвали четырех «рубиновцев» — Федора Кудряшова, Дмитрия Полоза, Руслана Камболова и Павла Могилевца.