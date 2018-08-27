Акинфеев не попал в расширенный список Черчесова, но есть три «рубиновца»

Тренерский штаб сборной России по футболу не вызвал на матч группового этапа Лиги наций с командой Турции и товарищескую игру с чехами нападающего Федора Смолова и вратаря Игоря Акинфеева, но включил в состав защитника «Спартака» Георгия Джикию, сообщает РФС.

Вратари : Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва).

: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва). Защитники : Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Федор Кудряшов («Рубин» Казань), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Федор Кудряшов («Рубин» Казань), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва). Полузащитники : Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба — «Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК «Ростов»), Руслан Камболов, Павел Могилевец (оба — «Рубин» Казань), Денис Черышев («Валенсия» Испания), Антон Швец («Ахмат» Грозный).

: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба — «Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК «Ростов»), Руслан Камболов, Павел Могилевец (оба — «Рубин» Казань), Денис Черышев («Валенсия» Испания), Антон Швец («Ахмат» Грозный). Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Рубин» Казань).

С Турцией подопечные Станислава Черчесова сыграют 7 сентября, а с Чехией — 10 сентября.