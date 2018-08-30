ФБК сообщил об имуществе главы Пенсионного фонда стоимостью миллиард рублей

Стоимость имущества главы Пенсионного фонда Антона Дроздова и членов его семьи составляет 970 млн рублей. Об этом сообщил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Как сообщается на сайте оппозиционера, семье главы ПФР принадлежит квартира площадью 335,5 кв.м в элитном доме в Малом Козихинском переулке. Она оценивается в 490 млн рублей.

У Дроздовых также имеются еще две квартиры общей стоимостью 60 млн рублей, два подземных машиноместа за 4 млн рублей, автомобили Mercedes-Benz GL и Lexus LS общей за 12 млн рублей.

Кроме того в декабре 2009 года жена Дроздова Ольга Демчинская подарила своей матери участок в элитном дачном поселке «Николино» на Рублевке площадью 33 сотки. ФБК отмечает, что аналогичный дом в этом поселке стоит 400 млн рублей. Из-за его передачи Дроздов, чья жена владела недвижимостью с июля того же года, получил возможность не указывать ее в декларации.

Отмечается, что официальная зарплата Дроздова составляет около 4 млн рублей в год. Суммарный доход его семьи за последние 9 лет — 79 млн рублей, что в десять раз меньше стоимости их недвижимости.

Ранее в ФБК сообщили, что Росгвардия начала втридорога закупать продукты у связанного с властью поставщика.