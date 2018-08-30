Умер Кобзон

В России в возрасте 80 лет скончался народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на супругу певца.

Известно, что артист долгое время боролся с раком.

Ранее сообщалось, что Кобзон находится в реанимации с 20 июля, а 28 июля его состояние резко ухудшилось и он впал в кому. При этом сестра певца Гелена информацию опровергала. До этого СМИ писали, что Кобзон проходит курс химиотерапии из-за диагностированного в 2005 году рака.