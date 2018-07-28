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Сестра Кобзона опровергла информацию о коме артиста

13:54, 28.07.2018
Сестра Кобзона опровергла информацию о коме артиста
Фото: commons.wikimedia.org / Butko

Сестра народного артиста СССР, депутата Госдумы Иосифа Кобзона Гелена опровергла информацию, о том что он впал в кому.

«С Иосифом Давыдовичем все хорошо, сидит пьет кофе с Нелли Михайловной и с медсестрой. Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками? Я сейчас обзванивала всех родственников, потому что они просто в обмороке" — заявила сестра артиста РТ.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что Кобзон находится в реанимации с 20 июля, а сегодня ночью состояние певца резко ухудшилось и он впал в кому.

До этого СМИ писали, что Кобзон проходит курс химиотерапии из-за диагностированного в 2005 году рака.

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