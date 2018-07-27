СМИ сообщили о тяжелом состоянии Кобзона

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре, певец Иосиф Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в нижней палате парламента, Кобзон проходит курс химиотерапии из-за диагностированного в 2005 году рака.

«Он сильный и всегда побеждает», — сказал собеседник.

Ранее в июне СМИ уже писали о госпитализации певца. По словам сестры Кобзона, это произошло из-за вирусной инфекции.