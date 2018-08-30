Гендиректоры КАМАЗа и «Татнефти» попали в топ-100 влиятельных россиян Forbes
В рейтинг самых влиятельных россиян по версии Forbes вошли два татарстанца – генеральные директоры ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.
Согласно рейтингу, Когогин расположился на 65-й строчке рейтинга, Маганов – на 77-й.
Напомним, самыми влиятельными среди управленцев российских компаний стали председатели правления Сбербанка Герман Греф и «Газпрома» — Алексей Миллер и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин
Ранее Forbes признал Минниханова самым влиятельным среди глав регионов ПФО.АналитикаОбществоВласть Татарстан
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