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Гендиректоры КАМАЗа и «Татнефти» попали в топ-100 влиятельных россиян Forbes

13:04, 30.08.2018
Гендиректоры КАМАЗа и «Татнефти» попали в топ-100 влиятельных россиян Forbes
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В рейтинг самых влиятельных россиян по версии Forbes вошли два татарстанца – генеральные директоры ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.

Согласно рейтингу, Когогин расположился на 65-й строчке рейтинга, Маганов – на 77-й.

Напомним, самыми влиятельными среди управленцев российских компаний стали председатели правления Сбербанка Герман Греф и «Газпрома» — Алексей Миллер и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин

Ранее Forbes признал Минниханова самым влиятельным среди глав регионов ПФО.

АналитикаОбществоВласть Татарстан
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