Путин автоматически возглавил рейтинг самых влиятельных россиян Forbes

Президент России Владимир Путин автоматически занял первое место в топ-100 самых влиятельных россиян по версии Forbes.

Это связано с тем, что ранее Путин занял второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes.

В топ-5 рейтинга вошли председатели правления Сбербанка Герман Греф и «Газпрома» — Алексей Миллер, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев.

Место в десятке самых влиятельных себе обеспечили гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, генеральный директор РЖД Олег Белозеров и президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

Ранее Forbes назвал Путина, Си Цзиньпина и Трампа самыми влиятельными людьми в мире.