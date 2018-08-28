Андрей Парфенов может уйти с поста куратора региональных выборов в «Единой России» — СМИ

Заместитель руководителя центрального исполкома «Единой России», глава управления региональной и технологической работы Андрей Парфенов, который курирует в партии выборы в регионах, может покинуть свой пост.

Возможным поводом источники называют итоги выборов в Иркутской области. Парфенов направлял политтехнологов на выборы губернатора в Иркутской области в 2015 году, на которых победу одержал Сергей Левченко, а также на выборы в региональный парламент в 2018 года, с которыми «у партии тоже проблемы».

По словам собеседников «Ведомостей» в администрации и ЕР, партия впервые с 2007 года может проиграть на выборах, уступив первое место КПРФ.

На пост Парфенова рассматривают главу исполкома московской ЕР Олега Смолкина. Источник, близкий к администрации президента, отметил, что Смолкин «сам был политтехнологом и вел кампании с начала 2000-х годах, ему тесно в Москве».



Сам Парфенов заявил, что информация о его уходе не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель может покинуть Совет Федерации.