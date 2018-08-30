Уфимским судьям Данченко и Колоскову достались жесткие матчи 6-го тура РПЛ

Назначены арбитры для обслуживания матчей 6 тура чемпионата российской Премьер-лиги.

В последний день лета 31 августа поединок «Ростов» — «Рубин» (Казань) будет судить главный арбитр Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Игорь Федотов (Москва); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар); делегат РФПЛ – Салман Эсхаджиев (Грозный).

«Уфу» в Грозном против «Ахмата» 2 сентября рассудит главный судья Станислав Васильев (Ижевск). Его ассистенты — Владислав Назаров (Невинномысск) и Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).

Уфимские арбитры Валерий Данченко и Дмитрий Колосков тоже работают в этом туре. Данченко поможет Владиславу Безбородову 1 сентября в Краснодаре в поединке местных «быков» и действующего чемпиона «Локомотива». Колосков будет ассистентом в Химках, где Сергей Лапочкин будет главным в матче «Динамо» — «Оренбург».

