«Уфа» дома сыграет против «Рейнджерс» в красной форме

Определилась игровая форма команд «Уфы» и «Рейнджерс», в которой они сегодня, 30 августа, выйдут на поле стадиона «Нефтяник» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.



Уфимцы сыграют в красной форме (вратарь – в салатовой), футболисты из Шотландии выйдут в форме белого цвета (вратарь – в желтой).

В первом поединке в Глазго «Уфа» уступила с минимальным счетом 0:1, сохранив неплохие шансы на победу по итогам общего противостояния.



Матч на уфимском поле начнется в 17:00 мск. Трансляция поединка — на общедоступном телеканале «Матч ТВ».

