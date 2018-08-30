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«Уфа» дома сыграет против «Рейнджерс» в красной форме

10:04, 30.08.2018

Определилась игровая форма команд «Уфы» и «Рейнджерс», в которой они сегодня, 30 августа, выйдут на поле стадиона «Нефтяник» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Уфимцы сыграют в красной форме (вратарь – в салатовой), футболисты из Шотландии выйдут в форме белого цвета (вратарь – в желтой).

В первом поединке в Глазго «Уфа» уступила с минимальным счетом 0:1, сохранив неплохие шансы на победу по итогам общего противостояния.

Матч на уфимском поле начнется в 17:00 мск. Трансляция поединка — на общедоступном телеканале «Матч ТВ».

СпортФутбол Башкортостан
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