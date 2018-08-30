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К юрлицу DOMO предъявили требования на 132,8 миллиона рублей

07:29, 30.08.2018
К юрлицу DOMO предъявили требования на 132,8 миллиона рублей
Фото: realnoevremya.ru / Дамира Хайрулина

ООО «Бытовая электроника» (основное юрлицо сети DOMO) получило требования кредиторов на сумму 132,8 млн рублей. Об этом сообщил конкурсный управляющий компании на сайте Единого реестра сведений о банкротствах.

ООО «Весна» предъявило требования к компании «в качестве неосновательного обогащения должника», следует из сообщения.

Ранее пострадавшие клиенты «Татфондбанка» потребовали детально рассмотреть ряд сделок между ТФБ и «Ак Барс» Банком (АББ). Сделки эти касались кредитов компаниям «Умная Электроника», «Современная электроника» и «Бытовая электроника», которые входили в группу DOMO. Сама группа в свою очередь была связана с экс-председателем правления ТФБ Робертом Мусиным. Подробно — в материале «Реального времени».

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