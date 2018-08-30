К юрлицу DOMO предъявили требования на 132,8 миллиона рублей

ООО «Бытовая электроника» (основное юрлицо сети DOMO) получило требования кредиторов на сумму 132,8 млн рублей. Об этом сообщил конкурсный управляющий компании на сайте Единого реестра сведений о банкротствах.



ООО «Весна» предъявило требования к компании «в качестве неосновательного обогащения должника», следует из сообщения.

Ранее пострадавшие клиенты «Татфондбанка» потребовали детально рассмотреть ряд сделок между ТФБ и «Ак Барс» Банком (АББ). Сделки эти касались кредитов компаниям «Умная Электроника», «Современная электроника» и «Бытовая электроника», которые входили в группу DOMO. Сама группа в свою очередь была связана с экс-председателем правления ТФБ Робертом Мусиным. Подробно — в материале «Реального времени».

