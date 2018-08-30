Льготный режим выхода на пенсию для многодетных мам повысит рождаемость — Минтруд

Предложение президента РФ Владимира Путина сократить трудовой стаж для многодетных матерей поможет в решении демографической проблемы. Об этом заявил замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов.



«Я хотел бы сказать, что эта мера является еще одной в дополнение к уже принятым демографическим мерам по повышению рождаемости», — цитирует ТАСС Пудова.

Он напомнил, что в настоящий момент «реализуются такие меры, как выплаты на первого, второго ребенка, строительство яслей для детей от полутора до трех лет».

«Это все в комплексе позволяет нам рассчитывать на повышение рождаемости и, как следствие, решение демографической проблемы», — заключил Пудов.

Накануне Путин в рамках официального заявления по пенсионной реформе предложил смягчить ее условия — повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет. Также президент рекомендовал на 3 года снизить стаж для досрочного выхода на пенсию. По мнению Минфина, эти предложения потребуют дополнительных расходов из бюджета в размере 500 млрд рублей за 6 лет.