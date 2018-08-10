В Уфе сторонники Навального намерены провести митинг против пенсионной реформы в день выборов

Уфимский штаб оппозиционера Алексея Навального намерен поддержать объявленную оппозиционером протестную кампанию. В Единый день голосования, 9 сентября, башкортостанские сторонники политика намерены организовать протестную акцию.

Координатор уфимского штаба Лилия Чанышева сообщила, что законодательство не ограничивает проведение митингов в единый день голосования, передает RBtoday.

Заявка на проведение митинга пока не подана. По закону уведомление можно подать не ранее, чем за 15 дней до мероприятия. С точным местом активисты также пока не определились, они намерены провести протестную акцию на одной из центральных площадок Уфы.

При этом Чанышева утверждает, что митинг состоится, даже если его не согласуют.

Напомним, что Навальный объявил о проведении всероссийской акции против повышения пенсионного возраста.