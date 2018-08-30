«Рубин» арендовал вратаря «Зенита» Егора Бабурина

В «Рубин» на правах аренды перешел 25-летний голкипер питерского «Зенита» Егор Бабурин.

Соглашение рассчитано до окончания сезона 2018/19, сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Бабурин является воспитанником академии «Зенита». С 2010 по 2013 год выступал за молодежный состав «Зенита», с 2013 года по 2018 год — за «Зенит-2» и «Зенит». В РПЛ провел 6 матчей, в которых не пропустил ни одного мяча. За молодежную сборную России сыграл 5 матчей.

Ранее стало известно, что основной вратарь «Рубина» Сослан Джанаев получил травму. Подробнее — в материале «Реального времени».