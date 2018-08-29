Бывший тренер «Салавата Юлаева» будет консультировать академию «Ак Барса»

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» и сборной России по хоккею Вячеслав Быков будет консультировать академию казанского «Ак Барса».

«Да, я дал свое согласие консультировать академию «Ак Барса», но пока мы еще это не подвели под контрактные обязательства. Дело в том, что есть и другие проекты, где я участвую в развитии, в Московской области, к примеру. Это одна из моих задач — пропагандировать, передавать опыт. В сентябре я должен буду приехать в Казань и все более детально обсудить», — приводит слова Быкова ТАСС.

Ранее «Ак Барс» провел открытую тренировку. Подробнее — в материале «Реального времени».