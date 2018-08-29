В июле в Татарстане снизились цены на продукты — Нацбанк РТ

По итогам июля цены на продукты в Татарстане снизились на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годовая инфляция замедлилась до 2%.

Так, цены на макароны и крупы снизились на 9,7%, сахар — на 11,1%, огурцы — на 17,7%, картофель — на 22,7%, помидоры — на 32%, гречка — на 40%.

«Причина такого снижения — повышенный уровень цен на плодоовощную продукцию в июле прошлого года из-за позднего урожая в результате неблагоприятных погодных условий», — пояснили в пресс-службе Нацбанка.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что цены на продукты будут расти быстрее инфляции.