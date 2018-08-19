Цены на продукты будут расти быстрее инфляции – АКОРТ

Цены на продовольствие будут расти быстрее официальных прогнозов по инфляции. Об этом заявил председатель президиума председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.



«Такой рост может опередить официальную инфляцию в полтора-два раза», — цитирует «Российская газета» Белякова.

По его словам, рост розничных цен всегда меньше, чем оптовых, потому что «в конце всей цепочки покупатель, и торговые сети стараются сдержать рост цен».

Он отметил, что с начала года цены в оптовом сегменте по мясным товарам — свинина, говядина, телятина, баранина — в среднем подорожали для ретейла на 8-60 процентов.

Ранее Национальный союз мясопереработчиков обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой повлиять на магазины, что бы те поскорей повысили цены на колбасы, полуфабрикаты и другие продукты. До этого производители предупреждали, что розничные цены на колбасу и полуфабрикаты в России в ближайшее время могут вырасти на 5—12%.

