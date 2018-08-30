Татарстану требуются председатели четырех судов, включая Челны и Казань

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В Татарстане стартовал конкурс на должности председателей Набережночелнинского горсуда и Кировского райсуда Казани. Также вакантными объявлены места руководителей Муслюмовского и Сармановского районных судов.

Заявления и документы от претендентов ждут до 28 сентября включительно в рабочие дни, с 9.00 до 16.00, по адресу: г. Казань, ул. Парижской Коммуны, д. 24.

Полномочия действующего председателя челнинского суда Рината Гайфутдинова истекают в апреле 2019 года. Как полагают источники «Реального времени», он будет выдвигаться и на второй шестилетний срок. Отметим, до 2013 года Гайфутдинов 12 лет возглавлял Тукаевский райсуд.

Что касается Кировского райсуда Казани, то здесь вакансия открылась в августе после ухода председателя в отставку по собственному желанию.

Муслюмовским райсудом девятый год руководит Гулия Миннуллина, последние три года — в ранге и.о. председателя, поскольку срок ее полномочий истек. Этим летом Миннуллина написала заявление об уходе в отставку с 3 сентября 2018 года, и 1 августа Квалифколлегия судей РТ приняла решение о прекращении ее полномочий.

Полномочия председателя Сармановского райсуда Рината Хайбрахманова истекли в середине июня. На этом посту он отработал 10 лет по Указам президента РФ от 11 сентября 2008 года и 14 июня 2012 года.

Напомним, ранее в Казани объявили конкурс на замещение председательских вакансий в Вахитовском и Московском райсудах города. На первую позицию, как и предсказывали источники «Реального времени», выдвинулся председатель Нижнекамского горсуда Газиз Гисметдинов, на вторую — экс-председатель Московского райсуда Константин Галишников.