Медведев поручил к 2021 году полностью ликвидировать дефицит мест в яслях

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил полностью ликвидировать дефицит мест в яслях к 2021 году. Об этом он заявил на заседании о готовности системы образования к новому учебному году.

«Мы сегодня серьезно занялись очередями в ясли, ясельные группы. Полностью решить проблему нужно к 2021 году. С 2018 года центр софинансирует региональные программы по созданию дополнительных мест в детских садах для детей до трех лет. В феврале из федерального бюджета мы выделили 49 млрд рублей — по 24,5 млрд на этот и следующий годы», — приводит его слова пресс-служба правительства РФ.



Ранее Минтруд РФ предложил избавиться от очередей в ясли за счет нянь и домашних детсадов.