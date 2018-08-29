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Размер штрафа за увольнение «предпенсионеров» может составить 200 тысяч рублей

15:57, 29.08.2018 1
Размер штрафа за увольнение «предпенсионеров» может составить 200 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Размер штрафа за увольнение «предпенсионеров» может составить 200 тыс. рублей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве вопросы социальной политики.

По ее словам, при разработке нормы власти планируют опираться на статью Уголовного кодекса, которая касается увольнения беременных или находящихся в отпуске по уходу за ребенком женщин.

«Это штраф до 200 тыс. рублей или зарплата за 18 месяцев», — цитирует РИА «Новости» Голикову.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал введение уголовной ответственности за увольнение «предпенсионеров». Также Путин в рамках официального заявления по пенсионной реформе предложил смягчить ее условия — повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.

ОбществоВластьПроисшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:00
    За 1 день до вступления закона, придется уволить всех,иначе потом будут шантажировать, и уже не заставишь работать.
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