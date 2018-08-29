Размер штрафа за увольнение «предпенсионеров» может составить 200 тысяч рублей

Размер штрафа за увольнение «предпенсионеров» может составить 200 тыс. рублей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве вопросы социальной политики.



По ее словам, при разработке нормы власти планируют опираться на статью Уголовного кодекса, которая касается увольнения беременных или находящихся в отпуске по уходу за ребенком женщин.

«Это штраф до 200 тыс. рублей или зарплата за 18 месяцев», — цитирует РИА «Новости» Голикову.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал введение уголовной ответственности за увольнение «предпенсионеров». Также Путин в рамках официального заявления по пенсионной реформе предложил смягчить ее условия — повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.