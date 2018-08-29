Путин поддержал введение уголовной ответственности за увольнение «предпенсионеров»

Президент России Владимир Путин рассказал о возможных мерах борьбы с увольнением и отказом в приеме на работу граждан предпенсионного возраста.

«Считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста», — пояснил президент.

Ранее с предложением о введении уголовной ответственности за увольнение сотрудников старше 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно) выступило Министерство труда и социальной защиты.

Напомним, Путин в рамках официального заявления по пенсионной реформе предложил смягчить ее условия — повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет. Также президент рекомендовал на 3 года снизить стаж для досрочного выхода на пенсию.