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Путин поддержал введение уголовной ответственности за увольнение «предпенсионеров»

12:41, 29.08.2018 1
Путин поддержал введение уголовной ответственности за увольнение «предпенсионеров»
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал о возможных мерах борьбы с увольнением и отказом в приеме на работу граждан предпенсионного возраста.

«Считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста», — пояснил президент.

Ранее с предложением о введении уголовной ответственности за увольнение сотрудников старше 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно) выступило Министерство труда и социальной защиты.

Напомним, Путин в рамках официального заявления по пенсионной реформе предложил смягчить ее условия — повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет. Также президент рекомендовал на 3 года снизить стаж для досрочного выхода на пенсию.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:48
    Полная чушь. И сейчас работодатель не увольняет по возрасту. Просто просит написать по собственному желанию. Если не хочешь сам найдёт повод.
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