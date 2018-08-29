Госдума проведет заседание рабочей группы по изменению пенсионной реформы уже 31 августа

Заседание рабочей группы по пенсионной реформе состоится в Госдуме 31 августа.

В рабочую группу вошли депутаты Госдумы, представители правительства, Счетной палаты, Совфеда, профсоюзов и научного сообщества, сообщает пресс-служба нижней палаты со ссылкой на председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Председатель Госдумы также прокомментировал заявление президента России Владимира Путина по пенсионной реформе.

«Предложенные президентом поправки к правительственному законопроекту о совершенствовании пенсионной системы сделают его максимально справедливым для граждан», — заявил Володин.

Напомним, сегодня Путин предложил смягчить условия пенсионной реформы — повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет. Также президент рекомендовал на 3 года снизить стаж для досрочного выхода на пенсию.