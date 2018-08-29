Следком просит арестовать экс-начальника БОП МВД Татарстана

Фото: Реальное время

В Советский райсуд Казани поступило ходатайство об аресте бывшего начальника отдела БОП МВД Татарстана Ильнара Залялова. Следком просит взять его под стражу до 27 октября.

Напомним, Залялов был задержан два дня назад по подозрению во взятке на сумму не менее 500 тыс. рублей. По версии следствия, 300 тысяч наличными и стройматериалы на 200 тыс. рублей передавались ему в 2014 году двумя бизнесменами «за спокойную жизнь» и «отсутствие претензий» со стороны БОП.

Как выяснило «Реальное время», бизнесмены в прошлом имели отношение к группировке «Тукаевские» и после привлечения к уголовной ответственности в 2017-м году обвинили Залялова еще и в вымогательстве 45 млн рублей.