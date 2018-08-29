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Кудрин: Путин обобщил аргументацию сторонников и противников пенсионной реформы

15:13, 29.08.2018
Кудрин: Путин обобщил аргументацию сторонников и противников пенсионной реформы
Фото: kremlin.ru.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал поправки Путина к законопроекту о повышении пенсионного возраста и назвал их «балансирующими изначальный проект».

«Президент обобщил аргументацию сторонников и противников пенсионной реформы, внес правки, балансирующие изначальный проект. Это взвешенное, тщательно продуманное решение, нужное для реализации национальных целей», — написал Кудрин на своей странице в Twitter.

Сам Кудрин является сторонником изменений в пенсионном законодательстве. Еще в 2017 году он признался, что у правительства закончились деньги на выплату пенсий, и заявил, что другого варианта у правительства, кроме повышения пенсионного возраста в стране, нет.

Напомним, сегодня Путин в рамках официального заявления по пенсионной реформе предложил смягчить ее условия — повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет. Также президент рекомендовал на 3 года снизить стаж для досрочного выхода на пенсию.

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