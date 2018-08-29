«Ак Барс» Банк получил чистую прибыль с начала 2018 года в 3,1 млрд рублей по МСФО

«Ак Барс» Банк отчитался о чистой прибыли в I полугодии 2018 года в размере 3,1 млрд руб.

Активы банка за тот же период выросли на 7,1% — до 413,4 млрд рублей. Чистые процентные доходы составили 5,5 млрд рублей, увеличившись на 38% относительно аналогичного периода прошлого года. Чистые комиссионные доходы выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает пресс-служба банка.

При этом доходность по двум показателям упала: капитала (ROAE) снизилась на 5,1 п.п. — до 9,9%; активов (ROAA) на 0,1 п.п. — до 1,6%.

Напомним, «Ак Барс» Банк за первые шесть месяцев 2018 года увеличил активы до 462,8 млрд рублей, что на 6,1% больше прошлогоднего показателя. Такие цифры указаны в отчетности кредитной организации по РСБУ.