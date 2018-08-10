«Ак Барс» Банк за шесть месяцев 2018 года увеличил активы по РСБУ на 6%

«Ак Барс» Банк за первые шесть месяцев 2018 года увеличил активы до 462,8 млрд рублей, что на 6,1% больше прошлогоднего показателя. Такие цифры указаны в отчетности кредитной организации по РСБУ.

Сумма привлеченных средств клиентов увеличилась на 9,5% — до 378,8 млрд рублей, в том числе физлиц — на 5,6%, до 116,2 млрд рублей. Чистые доходы банка снизились почти на 22% и составили 7,6 млрд рублей, операционные расходы составили 6 млрд рублей (-35,4%), говорится в материалах.

Кредитная организация получила прибыль до налогообложения в размере 1,6 млрд рублей, что в 3,6 раза больше по сравнению с первым полугодием 2017 года.

Напомним, что в июне «Ак Барс» Банк вошел в топ-5 банков России по росту активов.