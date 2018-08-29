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Замглавы Оренбурга выпустили из СИЗО

11:15, 29.08.2018
Замглавы Оренбурга выпустили из СИЗО
Фото: pixabay.com

Ленинский районный суд изменил заместителю мэра Оренбурга Геннадию Борисову меру пресечения на домашний арест.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал вину по предъявленному ему обвинению и раскаялся в содеянном. На данный момент с чиновником заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, рассказали в пресс-службе суда.

Добавим, Геннадий Борисов обвиняется в двух эпизодах получения взятки. Под домашним арестом он будет находиться до 8 октября.

Напомним, замглавы Оренбурга Геннадия Борисова арестовали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей. Позднее мэр города Евгений Арапов был задержан сотрудниками Следственного комитета.

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