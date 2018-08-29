Замглавы Оренбурга выпустили из СИЗО
Ленинский районный суд изменил заместителю мэра Оренбурга Геннадию Борисову меру пресечения на домашний арест.
В ходе судебного заседания обвиняемый признал вину по предъявленному ему обвинению и раскаялся в содеянном. На данный момент с чиновником заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, рассказали в пресс-службе суда.
Добавим, Геннадий Борисов обвиняется в двух эпизодах получения взятки. Под домашним арестом он будет находиться до 8 октября.
Напомним, замглавы Оренбурга Геннадия Борисова арестовали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей. Позднее мэр города Евгений Арапов был задержан сотрудниками Следственного комитета.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым