Замглавы Оренбурга выпустили из СИЗО

Ленинский районный суд изменил заместителю мэра Оренбурга Геннадию Борисову меру пресечения на домашний арест.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал вину по предъявленному ему обвинению и раскаялся в содеянном. На данный момент с чиновником заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, рассказали в пресс-службе суда.

Добавим, Геннадий Борисов обвиняется в двух эпизодах получения взятки. Под домашним арестом он будет находиться до 8 октября.

Напомним, замглавы Оренбурга Геннадия Борисова арестовали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей. Позднее мэр города Евгений Арапов был задержан сотрудниками Следственного комитета.