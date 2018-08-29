Банк России выпустит памятную монету к 100-летию образования ТАССР

Центробанк РФ выпустит памятную монету, посвященную 100-летию образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР). Об этом на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия ТАССР рассказал президент РТ Рустам Минниханов.

Кроме того, к памятной дате выпустят медаль. Уже согласован ее статус как республиканской государственной награды.



Вместе с тем разработан и согласован логотип праздничной символики празднования 100-летия образования ТАССР.

Также отмечается, что к 2020 году в Казани будут построены и реконструированы ряд знаковых объектов, передает пресс-служба президента РТ.



Ранее сообщалось, что к 100-летию образования ТАССР реконструируют ДК имени Саид-Галиева.