Армения запретила ввоз мясной продукции из России из-за африканской чумы свиней и птичьего гриппа

Армения ввела временный запрет на ввоз мясной продукции из ряда регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы безопасности пищевых продуктов Минсельхоза Армении.



Ограничения вводятся с 28 августа, чтобы не допустить проникновения в Армению африканской чумы свиней и птичьего гриппа, говорится в сообщении.



Армения приняла решение приостановить ввоз живых свиней, мяса дикой свиньи, а также рогокопытного, кожевенного, кишечного сырья. Также под запрет попала щетина, охотничьи трофеи, все виды кормов и пищевых добавок для свиней.



Кроме того, запрещен ввоз из России всех видов живой птицы, птицепродуктов, сырья, перьев, пуха, товарных и инкубационных яиц, мясокостной муки, кормов, а также полимерных и картонных коробок и вкладышей.



Напомним, что в июне Казахстан запретил ввоз продукции российских предприятий из-за птичьего гриппа.