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Армения запретила ввоз мясной продукции из России из-за африканской чумы свиней и птичьего гриппа

05:43, 29.08.2018
Армения запретила ввоз мясной продукции из России из-за африканской чумы свиней и птичьего гриппа
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Армения ввела временный запрет на ввоз мясной продукции из ряда регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы безопасности пищевых продуктов Минсельхоза Армении.

Ограничения вводятся с 28 августа, чтобы не допустить проникновения в Армению африканской чумы свиней и птичьего гриппа, говорится в сообщении.

Армения приняла решение приостановить ввоз живых свиней, мяса дикой свиньи, а также рогокопытного, кожевенного, кишечного сырья. Также под запрет попала щетина, охотничьи трофеи, все виды кормов и пищевых добавок для свиней.

Кроме того, запрещен ввоз из России всех видов живой птицы, птицепродуктов, сырья, перьев, пуха, товарных и инкубационных яиц, мясокостной муки, кормов, а также полимерных и картонных коробок и вкладышей.

Напомним, что в июне Казахстан запретил ввоз продукции российских предприятий из-за птичьего гриппа.

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