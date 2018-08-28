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Путин уволил замглавы МВД Нижегородской области

18:18, 28.08.2018
Путин уволил замглавы МВД Нижегородской области
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о кадровых перестановках в силовых структурах страны. В том числе глава государства одобрил отставку замглавы МВД, начальника полиции Нижегородской области Григория Ткаченко.

Всего же Путин отправил в отставку 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН и Следкома. Среди них также оказался замначальника главка МВД по Саратовской области Андрея Бойко.

Документ подписан и опубликован сегодня.

Также президент РФ уволил и главу МВД по Ульяновской области Юрия Варченко.

Напомним, что в июле Путин назначил прокурором Нижегородской области выходца из Татарстана.

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