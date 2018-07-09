Путин назначил выходца из Татарстана прокурором Нижегородской области

Президент России Владимир Путин 5 июля подписал указ о назначении ряда представителей правоохранительных органов. Прокурором Нижегородской области был назначен Вадим Антипов.

С 2015 года он занимал должность прокурора Пермского края. До этого Антипов руководил управлением Генпрокуратуры России по Приволжскому округу.

Напомним, кресло прокурора Пермского края занял Андрей Юшманов, который также до назначения руководил управлением Генпрокуратуры в ПФО. Прокуратуру Удмуртии также возглавил выходец из Татарстана Артем Николаев.

О возможном переходе Антипова в Нижний Новгород сообщалось еще в августе 2017 года.