Путин уволил главу УМВД Ульяновской области

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Президент РФ подписал указ об освобождении от должности генерал-майора полиции, начальника управления министерства внутренних дел Ульяновской области Юрия Варченко

Документ был подписан и опубликован на сайте правовой информации сегодня, 28 августа.

Отметим, что слухи об отставке были уже вчера. Последние два года, по данным «Коммерсанта», УМВД Ульяновской области проверяло сразу несколько комиссий федерального главка, которые сделали ряд неутешительных для его руководства выводов о работе ведомства.

Кроме того, работу министерство критически оценивали правозащитники.