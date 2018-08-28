В ДТП с грузовиками в Татарстане погибли 4 человека

На 753-м км автодороги М7 «Волга» Lada Largus столкнулась с двумя грузовиками. В результате ДТП погибли 4 человека, еще один пострадал.



Как сообщает ГУ МЧС по Татарстану, трагедия произошла в Зеленодольском районе вблизи деревни Исаково. Причины ДТП выясняются.

Напомним, накануне в Высокогорском районе РТ столкнулись и впоследствии загорелись три грузовика. В результате погиб один человек.