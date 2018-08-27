В Высокогорском районе РТ столкнулись и загорелись три грузовика, один человек погиб

Сегодня в Высокогорском районе РТ столкнулись и впоследствии загорелись три грузовика. В результате погиб один человек.

Инцидент произошел на 822 км трассы М-7. Сообщение о нем поступило в 17.52.



По предварительным данным ГУ МЧС РФ по РТ, на обочине трассы стояла сломавшаяся фура. Когда ее на жесткую сцепку стала брать вторая фура, в них врезалась третья. Мужчина, который выполнял жесткую сцепку, погиб.

В пресс-службе МВД по РТ уточнили, что в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются подробности дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения грузовика с поездом в Альметьевском районе Татарстана никто не пострадал.