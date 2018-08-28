В Чувашии суд приостановил дело о банкротстве концерна «Тракторные заводы»

Арбитражный суд Чувашии приостановил производство по делу о банкротстве концерна «Тракторные заводы» (КТЗ).

«Приостановить производство», — говорится в материалах арбитражного суда.

Начальную процедуру банкротства — наблюдение — суд ввел в отношении КТЗ по заявлению «Внешэкономбанка» в ноябре 2017 года. Суд включил тогда задолженность перед ВЭБом в размере 68,5 млрд рублей в реестр требований кредиторов крупнейшего российского машиностроительного концерна.

Ранее сообщалось, что «Ростех» выкупит долг «Тракторных заводов» перед ВЭБом за 5,4 млрд рублей.