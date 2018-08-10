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«Ростех» выкупит долг «Тракторных заводов» перед ВЭБом за 5,4 млрд рублей

12:16, 10.08.2018
«Ростех» выкупит долг «Тракторных заводов» перед ВЭБом за 5,4 млрд рублей
Фото: ru.wikipedia.org / Ivtorov

«Ростех» выкупит долг «Тракторных заводов» (КТЗ) перед ВЭБом номинальной стоимостью 84 млрд рублей будет передан за 5,4 млрд рублей.

«Мы передаем «Ростеху» все права требования, которые есть у Внешэкономбанка, и затем уже сам «Ростех» будет определять всю судьбу активов, которые входят в группу КТЗ» — рассказал председатель банка развития Игоря Шувалова.

По его словам, военными активами будет управлять «Ростех», а гражданским сектором займется инвестор, которого подберет госкорпорация, пишут "Ведомости".

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов предупредил о приостановке «Тракторных заводов» из-за планов ВЭБа отказаться от ранее согласованной схемы урегулирования задолженности. Сейчас совокупные долги КТЗ превышают 100 млрд рублей.

ПромышленностьМашиностроение
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