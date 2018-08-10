«Ростех» выкупит долг «Тракторных заводов» перед ВЭБом за 5,4 млрд рублей

«Ростех» выкупит долг «Тракторных заводов» (КТЗ) перед ВЭБом номинальной стоимостью 84 млрд рублей будет передан за 5,4 млрд рублей.

«Мы передаем «Ростеху» все права требования, которые есть у Внешэкономбанка, и затем уже сам «Ростех» будет определять всю судьбу активов, которые входят в группу КТЗ» — рассказал председатель банка развития Игоря Шувалова.



По его словам, военными активами будет управлять «Ростех», а гражданским сектором займется инвестор, которого подберет госкорпорация, пишут "Ведомости".

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов предупредил о приостановке «Тракторных заводов» из-за планов ВЭБа отказаться от ранее согласованной схемы урегулирования задолженности. Сейчас совокупные долги КТЗ превышают 100 млрд рублей.