Минэкономразвития предложило создать в России 14 макрорегионов

Минэкономразвития предложило разделить Россию на 14 макрорегионов. Это следует из проекта «Стратегии пространственного развития».

Предполагается, что они будут не административно-территориальными единицами, а отражением «сложившихся социально-экономических связей». В данный момент такой статус есть у Дальнего Востока и Северного Кавказа. Помимо них министерство предлагает выделить Центрально-Черноземный, Центральный, Северо-Западный, Северный и Южный, Уральский, Волго-Камский и Волго-Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Байкальский и Енисейский макрорегионы, передает «Коммерсант».

В ведомстве считают, что такое деление улучшит условия для взаимодействия между субъектами. В каждом макрорегионе будет минимум один крупный «центр экономического роста», а также инфраструктура для доступа к международным рынкам или транспортным коридорам.

При этом полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло считает, что в Сибири следует создать единый макрорегион вместо предложенных трех.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предлагал перенести столицу России за Урал.