В 2018 году в России выявили 24 взяточника на каждый миллион жителей

Число случаев получения взятки в 2018 году выросло на 10%. Количество выявленных случаев дачи взятки повысилось на 3%. Так, на каждый миллион россиян было 24 взяточника. Из них 15 получивших и девять давших.

Москва заняла первое место по количеству выявленных случаев. Среди регионов с самым большим «удельным весом» взяткополучателей оказались Чукотка и Коми, взяткодателей — Калмыкия и Чечня, сообщает РБК со ссылкой на данные Генпрокуратуры РФ.

Напомним, сегодня стало известно, что экс-начальника БОП МВД Татарстана задержали по делу о взятке в 500 тысяч.