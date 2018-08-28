Новости аналитики

14:36 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

В 2018 году в России выявили 24 взяточника на каждый миллион жителей

14:02, 28.08.2018
В 2018 году в России выявили 24 взяточника на каждый миллион жителей
Фото: pixabay.com

Число случаев получения взятки в 2018 году выросло на 10%. Количество выявленных случаев дачи взятки повысилось на 3%. Так, на каждый миллион россиян было 24 взяточника. Из них 15 получивших и девять давших.

Москва заняла первое место по количеству выявленных случаев. Среди регионов с самым большим «удельным весом» взяткополучателей оказались Чукотка и Коми, взяткодателей — Калмыкия и Чечня, сообщает РБК со ссылкой на данные Генпрокуратуры РФ.

Напомним, сегодня стало известно, что экс-начальника БОП МВД Татарстана задержали по делу о взятке в 500 тысяч.

АналитикаПроисшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок