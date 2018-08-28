Семь хоккеистов подписали контракты с «Ижсталью»

Семь хоккеистов подписали односторонние контракты с «Ижсталью». Команда пополнилась вратарем, четырьмя нападающими и двумя защитниками.

Четверо из них — воспитанники ижевской школы хоккея. Кирилл Афанасьев, Данила Семенихин, Максиме Кропотин и Ростислав Башлыков будут играть за ижевский клуб, сообщает пресс-служба «Ижстали».

Также контракты подписали Сергей Коробов, Евгений Щанкин и Никита Мойсеев.

Кроме того, просмотровые контракты заключены с защитниками Александром Козыревым и Евгением Борисовым. Расположение клуба покинули защитники Максим Озеров и Артем Ступников.