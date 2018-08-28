Семь хоккеистов подписали контракты с «Ижсталью»
Семь хоккеистов подписали односторонние контракты с «Ижсталью». Команда пополнилась вратарем, четырьмя нападающими и двумя защитниками.
Четверо из них — воспитанники ижевской школы хоккея. Кирилл Афанасьев, Данила Семенихин, Максиме Кропотин и Ростислав Башлыков будут играть за ижевский клуб, сообщает пресс-служба «Ижстали».
Также контракты подписали Сергей Коробов, Евгений Щанкин и Никита Мойсеев.
Кроме того, просмотровые контракты заключены с защитниками Александром Козыревым и Евгением Борисовым. Расположение клуба покинули защитники Максим Озеров и Артем Ступников.СпортХоккей Удмуртия
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