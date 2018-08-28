На устранение запаха сероводорода в Оренбурге выделят 50 млн рублей

«Оренбург Водоканал» выделит 50 млн на борьбу с запахом сероводорода в областной столице. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Оренбурга.

На данный момент на предприятии для ограничения распространения загрязняющих веществ в атмосферный воздух были смонтированы дополнительные временные перекрытия приемной камеры и увеличена подача нейтрализующего запах реагента.

К наступлению следующего летнего сезона «Оренбург Водоканал» заменит временное перекрытие на новое, которое будет полностью подавлять запах. Специалисты также смонтируют установку для очистки воздуха от примесей, скапливающихся внутри перекрытия.

Стоит отметить, что превышений ПДК в санитарно-защитной зоне очистных сооружений оренбургского водоканала за последнюю неделю не наблюдалось.

Напомним, ранее в Оренбурге экологи зафиксировали превышение в 10 раз предельно допустимой концентрации сероводорода в атмосфере. В итоге было установлено, что предполагаемым источником вредных веществ являются очистные сооружения «Оренбург Водоканала».