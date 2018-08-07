Экологи нашли причину резкого запаха сероводорода в Оренбурге

В Оренбурге экологи зафиксировали превышение в 10 раз предельно допустимой концентрации сероводорода в атмосфере.

Исследование было проведено после жалоб местных жителей на резкий запах в городе. В итоге было установлено, что предполагаемым источником вредных веществ являются очистные сооружения «Оренбург Водоканала», передает ТАСС.

По данным экологов, специалистами зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду в пределах от 4,6 до 10,9 раза. Информация о превышениях будет передана в областное Министерство природных ресурсов, в Росприроднадзор, в муниципальный диспетчерский центр и в МЧС.

Напомним, в начале августа экологи обнаружили в воздухе Нижнекамска двукратное превышение толуола и этилбензола.