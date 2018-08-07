Экологи нашли причину резкого запаха сероводорода в Оренбурге
В Оренбурге экологи зафиксировали превышение в 10 раз предельно допустимой концентрации сероводорода в атмосфере.
Исследование было проведено после жалоб местных жителей на резкий запах в городе. В итоге было установлено, что предполагаемым источником вредных веществ являются очистные сооружения «Оренбург Водоканала», передает ТАСС.
По данным экологов, специалистами зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду в пределах от 4,6 до 10,9 раза. Информация о превышениях будет передана в областное Министерство природных ресурсов, в Росприроднадзор, в муниципальный диспетчерский центр и в МЧС.
Напомним, в начале августа экологи обнаружили в воздухе Нижнекамска двукратное превышение толуола и этилбензола.
Справка
Сероводород — бесцветный газ, обладающий довольно специфическим ароматом, напоминающим запах протухших яиц. Стоит отметить, что это крайне токсичный газ, который негативно действует на нервную систему человека. Основными признаками отравления токсичным газом являются отек легких, сильные судороги, нервный паралич и кома.
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